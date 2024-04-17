تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كاوتش مستعمل بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة علي حريق مخزن كاوتش مستعمل بشبرا الخيمة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مطروح إخطارا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كاوتش مستعمل.

على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوز وكي ودراجة نارية في الخانكة

كما شهد طريق "ابوزعبل – مسطرد"، التابعة لمركز الخانكة ، بمحافظة القليوبية ، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي ودراجة نارية “موتوسيكل ”ما أسفر عن مصرع 5 اشخاص و إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى الخانكة المركزي لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة والموتوسيكل ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ، بورود حادث تصادم بين سيارة سوزكي ودراجة نارية “موتوسيكل ”ما أسفر عن مصرع 5 اشخاص و إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى الخانكة المركزي لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة والموتوسيكل ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سائق السوزوكي و4 اخرين من مستقلي الدراجة النارية ،وركاب من السيارة السوزوكي واصابة 3 من بينهم طلاب وسيدة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثث، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها الصغيرة في العبور

كما شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية ،واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا يحمل رقم 2080 جنح العبور.