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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس أفريقيا للطائرة .. بطل الجزائر يتفوق على نظيره الكيني بالمجموعات

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق أمل البليدة الجزائري على نظيره فريق السجون الكيني بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
 

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وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة رجال بالنادي الأهلي

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الجزائري عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم فريق السجون الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25 - 23، ونجح فريق أمل البليدة الجزائري في الفوز بالشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 25 - 23، قبل أن يحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25- 20.

وعقب المباراة أكد المدير الفني لأمل البليدة الجزائري أن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب أمام منافس قوي، مشيدًا بأداء لاعبي الفريق ونجاحهم في تدارك أخطاء المباراة السابقة أمام ميناء دوالا الكاميروني.

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