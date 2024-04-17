جيسوس يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة العين بدوري أبطال آسيا

كشف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام غريمه نادي العين الإماراتي، والتي تجمعهما، على ستاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع مضيفه العين الإماراتي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال لمواجهة العين بدوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.

في خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ديلجادو ميشايل.

واستبعد جيسوس حارسه المغربي ياسين بونو، والبرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر، من القائمة، واستعان بخدمات محمد العويس بدلا من بونو.

كما يغيب عن الهلال الصربي ألكساندر ميتروفيتش، هداف الفريق، بسبب إصابة بالعضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة الشباب، التي انتهت بفوز فريقه 4-3 في 30 مارس الماضي، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.