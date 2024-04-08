القومي للمرأة بالفيوم يوزع 150 ألف وجبة افطار على السيدات غير القادرات

قام المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بتوزيع 150 ألف وجبة افطار خلال شهر رمضان علي السيدات غير القادرات بقري مراكز طامية والفيوم واطسا، وذلك في مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما قام فرع المجلس بالفيوم، بتدريب 300 سيدة علي إعداد الولائم ليكون بداية نشاط اقتصادي للسيدات في القري.

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية وتعد "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام تقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

وأضافت أنه المبادرة لها بعد أخر يتمثل في تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب ، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

تكريم الائمة وحفظة القران الكريم

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق اليوم كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة مديرية الأوقاف الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، والأئمة المتميزين وظيفياً وعلمياً ضمن مبادرة " قادة فكر"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمنحهم شهادات التقدير، في إطار التعاون المثمر بين محافظة الفيوم، ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، ومديري الإدارات بمديرية الأوقاف وإداراتها الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر، والمكرمين وذويهم.وخلال كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية، التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف بالمحافظة، كما هنأ جميع الحضور بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد طفرة كبيرة في زيادة حفظة القرآن الكريم من أبناء وبنات الفيوم، خاصة ذوى الهمم، بما يؤكد أن القرآن يحيا بيننا بحفظه في القلوب، وأن مصرنا محفوظة بالقرآن العظيم، مثمناً جهود مديرية الأوقاف في تنظيم المسابقة والإشراف عليها، مقدماً شكره الجزيل لرجال الأوقاف والأزهر من أئمة وعلماء.

2

3

4

5

455