الشوفان.. يقي من سرطان المعدة وأمراض القلب| فوائد لم تعرفها

الشوفان من الحبوب التي استخدمت مؤخرًا كبديل للدقيق العادي، حيث يحتوي على عناصر غذائية أكثر من الآخر، كما يحمي جسمك من أمراض متنوعة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده.

الشوفان

فوائد تناول الشوفان

تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة

قد يساهم تناول حبوب الشوفان الكاملة ونخالة الشوفان في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، فقد أظهرت دراسة أوليّة عام 2001، أن تناول الألياف الموجودة في الحبوب قد يساهم في تقليل الإصابة بسرطان المريء والمعدة.

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى.

يمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

وقد استنتج الباحثون، الذين درسوا تأثير دقيق الشوفان على الشهية، أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الطعام لمدة 4 ساعات قادمة.

يقلل الشوفان من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال

الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، وهو اضطراب التهابي في الشعب الهوائية – الأنابيب التي تحمل الهواء من وإلى رئتي الشخص.

على الرغم من عدم ظهور الأعراض نفسها على جميع الأطفال، إلا أن الكثير من الأطفال المصابين بالربو يعانون من السعال المتكرر، وأزيز وضيق في التنفس.

تشير الدراسات إلى أن إعطاء الشوفان للرضع، أي الإدخال المبكر للشوفان في النظام الغذائي للطفل، قبل سن 6 أشهر، قد يكون وقائيًا ضد الإصابة بالربو.

يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDLويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي، ويمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.