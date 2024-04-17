الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. انطلاق سباقات اليوم الأول لبطولة لجمهورية للكانوي والكياك بالمعدية

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت صباح اليوم سباقاتت اليوم الأول لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري برئاسة اللواء ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بالمعديه التابعه لمحافظة البحيره و التي بدأت صباح اليوم الأربعاء و تقام خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه  و زيادة اعداد المشاركين

و يحضر البطوله مندوبي وزارة الشباب و الرياضه للإشراف علي البطوله كونها بطولة حافز رياضي و لها أهميه كبري لطلبة الثانويه العامه المشاركين بها

و يشارك في البطوله حوالي ٣٠٠ لاعب لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره و الأنديه التي تشارك في البطوله هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية  الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

وكان قد تم مساء أمس عقد الإجتماع الفني للبطوله بأحد فنادق الإسكندريه و سحب قرعة السباقات و مناقشة الشروط و النقاط الهامه و التعليمات الفنيه للبطوله

و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب  و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري

IMG-20240417-WA0005
IMG-20240417-WA0005
IMG-20240417-WA0006
IMG-20240417-WA0006
IMG-20240417-WA0007
IMG-20240417-WA0007
IMG-20240417-WA0009
IMG-20240417-WA0009
IMG-20240417-WA0008
IMG-20240417-WA0008
IMG-20240417-WA0011
IMG-20240417-WA0011
IMG-20240417-WA0010
IMG-20240417-WA0010
IMG-20240417-WA0013
IMG-20240417-WA0013
IMG-20240417-WA0012
IMG-20240417-WA0012
IMG-20240417-WA0015
IMG-20240417-WA0015
IMG-20240417-WA0014
IMG-20240417-WA0014
الجريدة الورقية