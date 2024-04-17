الأربعاء 17 أبريل 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاعتقالات لا تتوقف والاقتحامات تزداد ليلا في الضفة الغربية (شاهد)

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاعتقالات لا تتوقف والاقتحامات تزداد ليلا ترافقها الجرافات والآليات العسكرية، كما وقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

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اشتباكات مسلحة في مدينة جنين

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه وقعت اعتقالات بالضفة في السادسة من صباح اليوم، وتم التحقيق معهم ميدانيا والبعض منهم أفرج عنهم والبعض الآخر تم اعتقالهم، كما وقعت اشتباكات مسلحة في مدينة جنين بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقل عدد من الفلسطينيين في قرى مختلفة بالضفة الغربية.

الفلسطينيين بالضفة أحيوا بمسيرات مساندة للأسرى

وتابعت أن الفلسطينيين بالضفة أحيوا بمسيرات مساندة للأسرى مما يعانونه بسجون الاحتلال وأيضا الشهادات المختلفة التي يقدمها المعتقلين سواء داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم والتي تفضح ممارسات الاحتلال.

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