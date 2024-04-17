بالصور.. شاحنات مساعدات صناع الخير تعبر معبر رفح وصولا لقطاع غزة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، أن شاحناتها المحملة بالمساعدات ضمن القافلة السادسة من قوافل التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي "مسافة السكة" لدعم الاشقاء فى قطاع غزة والتى تحركت مؤخرا من القاهرة دخلت جمعيها معبر رفح بشكل فعلى ومنثما وصول المساعدات الى الاهالى فى القطاع على وجه السرعة.

وأوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن مشاركة المؤسسة فى قافلة التحالف السادسة ضمن مبادرة مسافة السكة تتضمن خمس شاحنات محملة بما يزيد عن 75طن مساعدات تنوعت ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس فضلا عن ادوية طبية وان فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة سواء فى مرحلة تجمعها الاولى على طريق مصر اسماعلية الصحراوي او طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر الى الجانب الفلسطينى.

واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل انشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية داخل الجمهورية او التى تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر مؤكدا ان صناع الخير واستمرار لمشاركتها فى قوافل التحالف مسافة السكة لدعم الاشقاء فى قطاع غزة تشارك هذه المرة بطيف واسع من اشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح.

وأضاف عبدالفتاح ان المساعدات من صناع الخير تم الاخذ فى الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والاولويات التى تلزم الاشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح الان وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعشونها ومنها اكثر من 50 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الاولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها كذلك شملت المساعدات اجهزة طبية وادوية فضلا عن بطاطين الشتاء والملابس.

وأشار عبدالفتاح، إلى ان صناع الخير شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم اشقاءنا فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم حيث شاركت بالتبرع ب ٢ سيارة اسعاف حديثة مجهزة و٥٠ سرير طبي و٤ أجهزة تنفس صناعي وعدد 35 شاحنة مساعدات بحمولة اجمالية زادت عن الـ 500 طن تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.