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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. الصحة العالمية: حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مرعب

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أكدت الصحة العالمية، أن عملية انتشال الجثث في مجمع الشفاء بغزة لا تزال مستمرة وأعمال إعادة الإعمار متواصلة لإصلاحه وتأهيله، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان عاجل من الصحة العالمية:

وقالت الصحة العالمية، :"أجرينا مع شركائنا تقييما لوضع مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة"، موضحة أن حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مرعب ونطالب بحماية المراكز الصحية وعدم مهاجمتها.

وفي وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة "مفجع"، مجددًا المطالبة "بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها أو عسكرتها".

وأضاف غيبريسوس، في تغريدة نشرها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، "أجرينا مع شركائنا تقييما لوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة".

وأكد: "لا تزال عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء مستمرة، ويقوم العاملون الصحيون بتنظيف قسم الطوارئ، كما تمت إزالة الأسرة المحروقة. ولا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل".

وتابع: "المستشفى الإندونيسي فارغ، وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله".

وأردف: "ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، إن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام". حسب روسيا اليوم.
 

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