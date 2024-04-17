منتخبات البطولة الأفريقية للجودو تصل القاهرة 22 أبريل

يواصل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، استعداداتهم لاستضافة وتنظيم منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود والمنتخبات المقرر مشاركتها في البطولة، إلى القاهرة يوم 22 أبريل الجاري.

وتلقى الاتحاد الدولي حتى الآن موافقة 33 دولة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، جاءت كالتالي:

أنجولا – بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – الجزائر، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجموع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.



ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.