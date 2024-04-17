الشباب والرياضة تعلن أسماء الدول المشاركة في معرض وفاعليات الملتقى الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي

تحت رعاية مجلس الوزارء....

تعلن وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، عن أسماء الدول المشاركة بالملتقى الشبابي الدولي الثاني للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الفترة من ٢٧ ابريل وحتى ٢ مايو وهم ( الجزائر- ازربيجان- الكونغو- غينيا الاستوائية- اندونيسيا -الاردن -اليابان -كازاجستان -ليبيا -مدغشقر - مالطا - المغرب - عمان - البرتغال- سريلانكا - -تايلاند - تونس-الممكلة المتحدة- زيمبابوي ) .

وتدعو الوزارة شباب مصر من المبتكرين والمتخصصين للمشاركة في معرض وفاعليات الملتقى الدولي الثاني للذكاء الإصطناعي، وتطلق إستمارة تسجيل للمشاركة في المعرض والذي يتم تنفيذه تحت رعاية مجلس الوزارء خلال الفترة من ٢٧ ابريل الجاري وحتى ٢ مايو من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

يأتي ذلك إهتماماً من وزارة الشباب والرياضة بتوثيق العلاقات بين شباب دول العالم والشباب المصري لتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية ، وإطلاق المهارات الإبداعية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في كافة الجوانب الثقافية والعلمية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها لإستشراف المستقبل الشبابي من أجل التنمية.



