الفنان "شيكو" يزور أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357

استقبل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، الفنان شيكو، والذي حضر للاطلاع على الخدمة الطبية المقدمة بها، ودعم أطفال المستشفى في رحلتهم وصمودهم ضد السرطان.

وقام الفنان شيكو بجولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، وأشاد بالجهود المقدمة بها من كافة العاملين، وعلى رأسهم الأطقم الطبية المختلفة، وزار الصيدلية واطلع على تجربة الصيدلة الاكلينيكية، ونظام تحضير العلاج بها، كما دخل بالأقسام الداخلي لزيارة الأطفال في غرف تلقي العلاج.

واندمج شيكو مع الأطفال في مركز الإبداع الفني، وشاركهم في رسوماتهم الفنية، مما أضفى عليهم حالة من السعادة والبهجة.

وأكد الفنان شيكو على أن هذه ليست الزيارة الأولى منه للمستشفى، ودعا الجميع لزيارتها ومطالعة التطورات التي تحدث بها، وقضاء وقت ممتع مع الأطفال، حيث أن أجمل وقت يمكن أن يقضيه الإنسان وسط ابتسامة من القلب، نابعة من داخل هؤلاء الأطفال.