الكشف على 773 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالإسماعيلية

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية في يومها الثانى بإدارة القنطرة غرب الصحية، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيليه، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافله الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .

كما تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسره، المسالك البوليه، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 773 مريض خلال يومى القافله.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار يومى 15 ،16 ابريل كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 228 مواطن بعيادة الباطنة ،وعدد 169 حالة بعيادة الأطفال ، 82 مواطن بالجراحه العامه، 46 مواطن بعيادة الأسنان،51 مواطن بعيادة الجلديه ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 45 سيدة ،وعدد 51 سيدة بعيادة النساء، واستقبالت عيادة المسالك 59 حالة ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 43 حالة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى والدكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى ودكتورة بثينه بركات منسق القوافل العلاجية ،ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية.