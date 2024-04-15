طبيب يحذّر من الآثار الجانبية لبعض أدوية علاج المعدة

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من الآثار الجانبية التي قد تسببها بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة "روسيا" قال الطبيب: "بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة قد تكون لها آثار سيئة على الصحة، وقد تتسبب بآلام في الرأس وتساقط للشعر، فأدوية مثبطات مضخة البروتون على سبيل المثال تؤدي إلى نقص المغنيسيوم والعديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم".

وأضاف: “ظهرت هذه الأدوية منذ 35 عاما، ومنها الأوميبرازول والبانتوبرازول، وكل الأدوية من هذا النوع التي تنتهي بـ(برازول) توصف عادة لعلاج حرقة المعدة والقرحة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، لم يكن أحد يعرف سابقا أن هذه الأدوية لها تأثيرات سيئة في حال استعمالها على المدى الطويل، في البداية كانت توصف هذه الأدوية ليتم استعمالها لمدة أقصاها 28 يوما، ولكن بعد ذلك تقرر أن هناك إمكانية لتناولها فترات طويلة، ونتيجة لهذا الأمر عانى من استعملها لفترة طويلة من مشكلات مثل ضعف امتصاص المغنيزيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12”.

ونصح الطبيب من يستخدم تلك الأنواع من الأدوية بالتحقق من النشرات المرفقة بها بعناية، وخصوصا إذا كانوا يعانون من أعراض نقص المغنيزيوم في الجسم مثل الصداع وتساقط الشعر وآلام العضلات وهشاشة الأظافر.

كما يعاني العديد من الناس من أعراض الحساسية الموسمية، وخصوصا في فصل الربيع، فما هي النباتات التي قد تتسبب بظهور أعراض هذا النوع من الحساسية؟.

وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية والأخصائية في أمراض الحساسية، غولنارا ميميتوفا:"يصاب بعض الناس بالحساسية الموسمية نتيجة تعرضهم لغبار الطلع الذي ينتشر في الهواء عندما تبدأ بعض الأشجار والنباتات بالإزهار، وهذه الحساسية تسبب لهم أعراضا مزعجة".

وأضافت:"تبعا للإحصائيات فإن ردود الفعل التحسسية تظهر لدى البعض عن تعرضهم لغبار الطلع الذي تطلقه بعض أنواع النباتات مثل أشجار البتولا والبندق والبلوط ونبات ذيل القط، و65% تقريبا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحساسية الموسمية لديهم ردود فعل تحسسية من غبار نبات ذيل القط، و50% تقريبا يتحسسون بسبب غبار الطلع الناجم عن أشجار البتولا أو البندق، وحوالي 45 % يتحسسون من غبار أشجار البلوط، وفي كثير من الأحيان يكون نبات الليلك سببا للحساسية".

وأشارت الطبيبة إلى أن التعامل مع مسببات الحساسية الموسمية يكون صعبا أحيانا، كون غبار الطلع ينتشر في الهواء في بعض أوقات السنة، لذا نصحت من يعانون من هذا المرض بالتقليل من السير في الهواء الطلق في فترات إزهار بعض النباتات، وفي حال عودتهم من المشي إلى المنزل يجب عليهم استبدال ملابسهم بسرعة والاستحمام للتخلص من غبار الطلع الذي قد يكون قد علق على شعرهم وأجسامهم.

ونوهت ميميتوفا إلى أن من يعانون من أعراض الحساسية الموسمية يجب عليهم اللجوء إلى الأطباء المختصين لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مسببات الحساسية لديهم، والحصول على الأدوية المناسبة عند الضرورة.