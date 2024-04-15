ملعقتان صغيرتان من الملح يوميًا تدمر القلب

تناول ملعقتين صغيرتين فقط من الملح يوميا يضر بالقلب ويزيد من ضغط الدم، وكل هذا يمكن أن يسبب تطور النوبات القلبية واضطرابات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وجد العلماء أن تناول ملعقتين صغيرتين من الملح يومياً يسبب ضرراً للقلب، وإذا كان الشخص يأخذ فقط 3.73 غرام من الملح مع الطعام، فهذا يرتبط بالفعل بزيادة في غرف القلب. وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن القلب قد يتضخم إذا تم إرهاق العضلات بسبب حالات مثل ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن تناول الملح يزيد أيضا من عبء عمل عضلة القلب ويسرع معدل ضربات القلب. ويرجع ذلك إلى قدرة الملح على التأثير على ضغط الدم المرتبط بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

ويوصي الخبراء البالغين بعدم تناول أكثر من ملعقة صغيرة وربع من الملح يومياً، ولكن يتم تجاوز هذه الجرعة باستمرار نظراً لأننا نتناول عدداً كبيراً من الوجبات الجاهزة التي نشتريها من المتاجر. وقام علماء من جامعة هارفارد بتحليل العلاقة بين تناول الملح ووظيفة القلب لدى 2996 شخصا بمتوسط عمر 49 عاما. وتم تقييم مستوى الملح في نظامهم الغذائي باستخدام اختبارات البول. ساعد الفحص بالموجات فوق الصوتية في تحديد بنية قلوب المتطوعين.





وأظهرت النتائج أن تناول 3.73 جرامًا من الملح يوميًا يرتبط بتضخم حجرات القلب. تتضخم هذه الغرف لأن القلب يعمل تحت ضغط شديد بسبب ارتفاع ضغط الدم. وسابقاً، أثبت العلماء أيضاً أن الملح الزائد في النظام الغذائي يتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ضار بالقلب والشرايين والكلى والدماغ. ونشرت نتائج الدراسة في المجلة العلمية الموثوقة مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.





ما هي اضطرابات القلب

اضطراب النظم القلبي هو ضربات قلب غير منتظمة. يحدث اضطراب النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية، التي تخبر القلب بالنبض، بطريقة صحيحة. قد ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. أو قد يكون نمط ضربات القلب غير متناسق.





قد يظهر اضطراب النظم القلبي على هيئة خفقان سريع لضربات القلب أو عدم انتظامها أو تسارعها، بعض حالات اضطرابات النظم القلبي غير ضارة. وقد يسبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض مميتة.





هناك أوقات لا يشكل فيها نبض القلب السريع أو البطيء مشكلة. على سبيل المثال، قد ينبض القلب بشكل أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو يتباطأ أثناء النوم.





قد يتضمن علاج اضطرابات النظم القلبي الأدوية أو الأجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو إجراء أو عملية جراحية، وأهداف العلاج هي ضبط ضربات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة أو التخلص منها.