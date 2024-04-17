الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية في المدارس الابتدائية

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية في المدارس الدولية. 

رد فعل وزارة التربية والتعليم على ترويج أخلاق مرفوضة اجتماعيا

بأمر الوزير| مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

وتداولت أخبار عن تدريس إحدى المدارس الدولية في مصر مواد عن المثلية الجنسية. 

وأوضح الخبير التربوي أن التعليم من شأنه أن يكسب الطالب المفاهيم المختلفة سواء كانت مفاهيم سوية صحيحة تتفق مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع أو مفاهيم غير صحيحة وغير أخلاقية تتناقض مع قيم المجتمع. 

ونوه الخبير التربوي بأن التعليم يكون أكثر تأثيرا على الأطفال في السن المبكرة وخاصة في سنوات التعليم الابتدائي مقارنة بالطلاب في الصفوف الدراسية الأعلى. 

مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية 

وذكر الخبير التربوي أن مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية للأطفال في سن مبكرة تتضمن ما يلي:

  • إن الطفل في مرحلة المدارس الابتدائية يبدأ في تشكيل مفاهيمه وتصوراته عن نفسه وعن العالم ومن ثم ستسهم تدريس مواد ومعلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية في تشكيل نظرته إلى هذه الأمور واعتبارها أمور طبيعية. 
  • اعتقاد الطفل أنه ما دام يدرس مواد عن المثلية في كيان رسمى وهو  المدرسة أن هذه المعلومات صحيحة وتتفق مع قيم وتقاليد المجتمع على غير الحقيقة. 
  • ميل الطفل بعد ذلك إلى الممارسة الفعلية لما يدرسه من معلومات نظرية في الواقع وهذه كارثة كبرى؛ وقد يمارس ذلك مع أخواته أو أصدقائه بالمدرسة. 
  • صعوبة تغيير تلك المعتقدات المغلوطة لدى الطفل في المراحل الدراسية الأعلى باعتبار أن ما يتعلمه الطفل في هذه الفترة المبكرة هو أكثر ثباتا ورسوخا في عقله ووجدانه. 
  • احتمال أن يتعرض الأطفال فيما بعد لعقوبات قانونية في ضوء قيامهم بهذه الأفعال غير الأخلاقية مما يؤثر في مستقبلهم. 
  • اكتساب الطفل صفات لا أخلاقية آخرى مرتبطة بما تعلمه من معلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية مثل  الكذب لإخفاء ما يعرفه عنها أو سلوك العنف ضد من يطلب منه تغيير معارفه ومعتقداته الخاطئة التى اكتسبها. 
  • الإساءة إلى سمعة بعض المؤسسات التعليمية في مصر واستغلال أعداء الوطن  لها في التشويه في سمعة التعليم. 
  • الخطورة الأكبر تتمثل في المعلمين الكبار الذين يدرسون تلك المعلومات، ماذا سيكون سلوكهم في الواقع؟ ومعتقداتهم؟

مواد متعلقة

رد فعل وزارة التربية والتعليم على ترويج أخلاق مرفوضة اجتماعيا

للمرة الأولى.. طلاب في حقوق عين شمس يحصلون على منحة إيفل

وزير التربية والتعليم: إعداد الطلاب لفرص عمل المستقبلية

وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع مدير منظمة الألكسو

دورة تدريبية عن تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات

قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

تعيين وتجديد تعيين 19 رئيسا لمجالس أقسام علمية في جامعة القاهرة

معهد إعداد القادة عضوًا في إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية
الجريدة الورقية