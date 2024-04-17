الحكومة: الصادرات المصرية قد ترتفع لـ145 مليار دولار خلال 2030 (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من اجتماع الحكومة الذي تم عقده الثلاثاء، هو الاستماع لمقترحات رؤساء المجالس التصدرية حول زيادة الصادرات الفترة المقبلة.

الدولة استطاعت أن تتجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية



وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الدولة استطاعت أن تتجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية، واستطاعت الإفراج عن الكثير من مستلزمات الإنتاج والقضاء على السوق الموازية للدولار، وهذا يُعد فرصة للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مضيفًا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز لزيادة الصادرات المصرية.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن الصادرات المصرية تقدر بـ53 مليار دولار، وإذا زادت بنسبة18% فمن الممكن أن ترتفع الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال 2030.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لازالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه في الفترة الراهنة، مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على الوقود بأنواعه المازوت أو الغاز الطبيعي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها».