مختار: الأهلي تأثر بالغيابات أمام الزمالك في القمة

يرى مختار مختار المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر لم يستحق الهزيمة أمام الزمالك في لقاء القمة الذي جمعهما مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "عندما شاهدت تشكيل الزمالك، توقع تفوق الأهلي خاصة في وسط الملعب بعد مشاركة الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي بسبب النزعة الهجومية التي تلغب على أدائهم".

وواصل: "تشكيل الأهلي أمام الزمالك لم يكن الأفضل، ومارسيل كولر أخطأ بالدفع بعدد من اللاعبين في التشكيل الأساسي مثل كريم نيدفيد وموديست، بجانب تواجد عمرو السولية وكهربا على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "الأهلي تحسن أدائه في الشوط الثاني بعد التبديلات التي تمت بين الشوطين، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يستحق الهزيمة في لقاء القمة".

وأضاف: "ما حدث في قمة الدوري حدث في نهائي كأس مصر، فالزمالك كان الأفضل ولكنه خسر اللقب، والأهلي لم يكن يستحق الفوز باللقب وقتها بسبب غياب أغلب اللاعبين عن مستواهم المعهود".

واختتم: "بكل تأكيد الأهلي تأثر بالغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا، وفي النهاية لا بد أن نبارك لنادي الزمالك الذي فاز باللقاء وحصد النقاط الثلاثة".