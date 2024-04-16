خلي بالك.. 5علامات تؤكد ارتفاع هرمون الاستروجين بجسمك وتعرض حياتك للخطر

الاستروجين من الهرمونات التي تساهم في زيادة فرص الإنجاب لدى النساء، يتم إنتاج معظمه في المبايض، لكن الغدد الكظرية والخلايا الدهنية تُنتج كميات صغيرة أيضًا، فبحسب موقع هوبكنز ميديسن، يُنظم الاستروجين الدورة الشهرية ويدعم صحة العظام، لكن زيادته في الجسم، يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية مثل الانتفاخ والتهاب الثدي وزيادة الوزن وفترات شهرية طويلة وثقيلة والصداع.

علامات ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم

تؤدي زيادة هرمون الاستروجين إلى احتباس الماء في الأنسجة والانتفاخ، ويمكن أيضًا أن يسبب ألمًا في الثدي وزيادة الحساسية. كما يمكن أن يُسهم في زيادة الوزن، خاصة في منطقة الوركين، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فترات شهرية طويلة وثقيلة بسبب تأثيره على بطانة الرحم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب ارتفاع هرمون الاستروجين الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي.

الأسباب الشائعة لارتفاع هرمون الاستروجين تشمل التقلبات الهرمونية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، وخلل وظائف الأمعاء، ومشاكل الكبد، والتعرض للزينويستروجين، وارتفاع الكورتيزول، ونمط الحياة والتغذية، واستهلاك الكحول، والتعرض للمعادن الثقيلة، ونقص التغذية، وعدم التوازن في مستويات السكر في الدم.

من ناحية أخرى، الطنين في الأذن هو مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يمكن أن يكون الطنين شديدًا لدرجة تؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من أن الطنين ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه يعد أحد أعراض العديد من الحالات الطبية. الأطباء لا يمكنهم علاج الطنين، ولكن يمكنهم المساعدة في إدارة تأثيره.

1- الدعم النفسي: تذكر أن الطنين ليس مشكلة فريدة لك. وفقًا لجمعية Tinnitus UK، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص من الطنين في المملكة المتحدة وهذا يوحي بأنك لست وحيدًا.

2- استخدام الضوضاء البيضاء: يمكن استخدام الراديو أو تشغيل الموسيقى لتغطية صوت الطنين. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فجرب فتح نافذة للسماح بدخول الضوضاء من الخارج، مثل صوت المطر.

3- التحكم في التوتر: يمكن أن يتفاقم صوت الطنين في حالة التوتر أو القلق. حاول تقليل هذه العوامل وستجد أن مستوى الطنين يتحسن بشكل طفيف.

4- حماية الأذن: تجنب التعرض المتكرر للضوضاء الصاخبة، وفي الأماكن التي تتوقع فيها وجود ضوضاء عالية، استخدم سماعات الأذن للحماية.

باختصار، يمكن التعامل مع الطنين من خلال تبني استراتيجيات لإدارة الأعراض وتقليل التوتر المرتبط به.