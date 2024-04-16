أقدم شاب على إنهاء حياته شنقا، اليوم الأربعاء، بحبل في مروحة السقف بقرية قصر الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

بحبل في مروحة السقف..شاب ينهي حياته شنقا في قنا

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا بحبل في مروحة سقف بقرية قصر الصياد بمركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد.ه.ا، يبلغ من العمر 36 عاما، بعدما أنهى حياته شنقا بحبل في مروحة السقف بقرية قصر الصياد بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع شخص داخل حريق عقار بالموسكي

كما لقي شخص مصرعه في حريق اندلع بعقار بحارة الفوطية المتفرعة من شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتم السيطرة على الحريق وجارٍ الانتهاء من عملية تبريد المكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لإحكام السيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل بحارة الفوطية المتفرعة من شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بمنور أحد العقارات وتم السيطرة عليه والعمل تبريد.

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة 15 مايو

كما أمرت جهات التحقيق يالقاهرة ، بحبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، 4 أيام على ذمة التهم الموجهة إليه .

وكشف المتهم عن أنه نجح في سرقة 4 دراجات نارية، وكشف أن تنفيذ تلك الجرائم جاء بطريقة توصيل الأسلاك، كما عثر بحوزته على فرد خرطوش.

وكشف المتهم قيامه ببيع تلك الدراجات النارية المسروقة، لعميله سيء النية في نطاق محافظة الجيزة، وألقي القبض عليه وأيد أقوال المتهم الأول.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة 4 دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وعميله سيئ النية).

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.