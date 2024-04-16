Netflix متهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم وثائقي

اتُهمت شركة نتفليكس باستخدام صور تم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الفيلم الوثائقي عن الجريمة الحقيقية "ما فعلته جنيفر"، حسبما ذكرت مجلة فيوتشرزم. تظهر العديد من الصور علامات نموذجية لخداع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأيدي المشوهة والتحف الغريبة والمزيد. وإذا كان التقرير دقيقا، فإنه يثير تساؤلات جدية حول استخدام مثل هذه الصور في الأفلام الوثائقية، خاصة وأن الشخص المصور موجود حاليا في السجن في انتظار إعادة محاكمته.

في إحدى الصور الفاضحة، تبدو اليد اليسرى لجنيفر بان، موضوع الفيلم الوثائقي، مشوهة بشكل خاص، بينما تظهر صورة أخرى فجوة غريبة في خدها. لم تعترف Netflix بالتقرير بعد، لكن الصور تظهر علامات واضحة على التلاعب ولم يتم تصنيفها مطلقًا على أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ربما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصور بناءً على صور حقيقية لـ Pan، كما اقترح PetaPixel. ومع ذلك، يمكن تفسير الناتج الناتج على أنه ضار بدلاً من عرض وقائع القضية دون تحيز.

وذكرت شبكة سي بي سي أن محكمة استئناف كندية أمرت بإعادة محاكمة بان لأن قاضي المحاكمة لم يقدم لهيئة المحلفين خيارات كافية.

قال أحد النقاد، الصحفي كارين ك.هو، إن فيلم Netflix الوثائقي هو مثال على "المجمع الصناعي للجريمة الحقيقية" الذي يلبي شهية "مستهلكة ولا نهاية لها" للمحتوى العنيف. إن استخدام Netflix المحتمل للصور التي تم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي كأداة لسرد القصص قد يعزز هذه الحجة.

لقد سنت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى قوانين بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن حتى الآن يبدو أنه لا توجد قوانين محددة تحكم استخدام صور أو مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي في الأفلام الوثائقية أو أي محتوى آخر.