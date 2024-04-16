تحرير 290  مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

تحرير 290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تحرير 290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مصرع سوداني سقط من الطابق الـ11 في البساتين

كما لقي شاب حتفه، إثر سقوطه من الطابق الـ11 بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي توالت التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص من أعلى برج سكني، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برفقه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ 11.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الحبس سنة لـ عامل خردة لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالجيزة

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل خردة بالحبس سنة، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم «ش. م» 32 سنة، عامل خردة، أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أحرز فرد خرطوش غير مرخص بقصد الدفاع عن تجارته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى قسم أبوالنمرس، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة واحرازه سلاح نارى، فتوجهت قوة أمنية لمكان تواجده وبالوصول تبين أن المتهم محرزا سلاح نارى «فرد خرطوش» وبتفتيشه عثر على 4 أكياس بداخلهم مخدر الهيروين ومبلغ مالى.