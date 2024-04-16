أفضل 6 حيل سحرية تحميك من السمنة بعد الإقلاع عن التدخين

بعد الإقلاع عن التدخين، يمكن أن تحدث تغييرات في حواسك مثل ضعف حاسة الشم والتذوق، مما يجعل الطعام يبدو أكثر جاذبية، وفي حال استبدلت إشباع الرغبة في التدخين بتناول أطعمة غير صحية، قد تزيد من وزنك، لذا، من الضروري البحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر والقلق بدلاً من اللجوء إلى الأكل غير الصحي.

نصائح لمنع زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الاقتراحات التي ذكرها موقع helpguide لرعاية نفسك بعد الإقلاع عن التدخين وحمايتك من زيادة الوزن..

1. استخدم طرقًا جديدة لتهدئة نفسك بسرعة عندما تشعر بالتوتر، مثل الاستماع إلى الموسيقى المبهجة أو اللعب مع حيوانك الأليف.



2. تناول وجبات صحية تشمل الفواكه والخضروات والدهون الصحية، وتجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والمقلية.

3. تعلم كيفية تناول الطعام بانتباه لتزيد من وعيك بمقدار ما تأكله وما إذا كنت جائعًا حقًا أم لا.

4. اشرب الكثير من الماء للشعور بالشبع وطرد السموم من الجسم.

5. قم بالمشي ليس فقط للمساعدة في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن، ولكن أيضًا لتخفيف مشاعر التوتر والإحباط.

6. ابحث عن العلاجات التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين، مثل الأدوية أو علاجات بديلة عن النيكوتين أو العلاج السلوكي الذي يركز على كسر العادات المتعلقة بالتدخين.

من ناحية أخرى، يُعتبر المغنيسيوم أحد المعادن الأساسية التي تلعب دورًا بارزًا في عدة وظائف بالجسم، منها وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام. يتوفر المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ومع ذلك، يُحث على استهلاك كمية كافية يوميًا، مع الحرص على عدم التناول الزائد أو النقصان، وفقًا لما ورد في تقرير منشور على "تايمز أوف انديا".

يُشير التقرير إلى أهمية كيفية امتصاص الجسم للمغنيسيوم بكفاءة، ويُظهر أن هذا الأمر يعتمد على عوامل متعددة مثل الحالة الصحية الفردية ونمط الحياة والتغذية. على الرغم من عدم وجود وقت محدد لتناول المغنيسيوم، يمكن تحسين امتصاصه وفوائده من خلال فهم كيفية تفاعله مع الجسم والمواد الغذائية الأخرى.

يعتبر تناول الأطعمة أو المكملات الغنية بالمغنيسيوم في الصباح خيارًا مثاليًا، حيث يمكن أن يُوفر دفعة من الطاقة ويدعم الصحة العامة. يُسهم المغنيسيوم في استقلاب الطاقة، مما يعزز اليقظة والتركيز طوال اليوم.

تناول المغنيسيوم قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يدعم وظيفة العضلات وأدائها، وذلك من خلال مساهمته في تقليل تشنجات العضلات والحفاظ على استرخائها، مما يعزز الأداء الرياضي العام.

تناول المغنيسيوم خلال الوجبات يساعد على زيادة امتصاصه واستخدامه من قبل الجسم، خاصةً إذا تم تناوله مع وجبات تحتوي على البروتين والدهون الصحية، كما يمكن تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في وجباتك لتحقيق أقصى فائدة.

تناول المغنيسيوم قبل النوم قد يُسهم في تعزيز الاسترخاء وتحسين نوعية النوم، نظرًا لدوره في تعديل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعيين في الجسم عبر تأثيره على الناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم النوم.