ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3265 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3265 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3731 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2798 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2176 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26120 جنيهًا.

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع مع تزايد المخاوف الجيوسياسية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 2385.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.