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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي الفيفا اليوم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 اجتمع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع مسئولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم.

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وتم مناقشة البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهبين خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ونائبه الكابتن محمد يوسف.

كما تواجد دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وعمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي أفريقيا وشرق آسيا.

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