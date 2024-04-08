عبدالناصر زيدان: رفضت مصافحة جمال علام لهذا الأمر.. وتواجد أحمد دياب والرابطة للم الشمل

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على خلفية حفل إفطار نادي بلدية المحلة بدعوة من محمود الشامي عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق.

إقرأ أيضًا..

وقال عبدالناصر زيدان، إن محمود الشامي نجح في لم شمل أسرة الكرة المصرية، بتواجد العديد من الأسماء والرموز اللامعة في الوسط الرياضي.

وأضاف، أن الجميع كان حريص على التواجد والمصافحة وكانت الأجواء أكثر من رائعة، حتى المختلفين كانوا في مائدة واحدة، أثناء الإفطار.

وتابع، أنه كان حريص على عدم مصافحة رئيس اتحاد الكرة جمال علام، أثناء تواجده في الحفل بسبب تسريبات له من داخل الجبلاية، وهو يسخر منه.

وأكمل، أن جمال علام تطاول عليه أثناء الحديث مع أحد أعضاء المجلس الحالي، بعد انتقاده لأدائهم وسلبياتهم الأخيرة.

وأكد زيدان في تصريحاته، أن المجلس الحالي من أسوء المجالس التي أدارت اتحاد الكرة، بسبب الفشل الكبير سواء على المستوى المسابقات أو المنتخبات، حيث لم يحقق أي انجاز ينسب لهم.

وأوضح، أن انتخابات اتحاد الكرة دخلت مرحلة التربيطات المبكرة، برغم عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات سواء بالقائمة الموحدة كما حدث في الانتخابات الأخيرة أم ستعود الأمور إلى النظام القديم ممثلا فى النظام الفردي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات نهاية شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب انتهاء أوليمبياد باريس 2024، حيث يتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات جديدة لجميع الاتحادات عقب انتهاء الأوليمبياد.



وأقام الشامي حفل الإفطار السنوي لعائلة كرة القدم المصرية بنادي بلدية المحلة بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة والنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابق وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالين والسابقين وأحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد السابق والدكتور إيهاب الكومي ودينا عبد الفتاح واللواء محمد مشهور والدكتور كرم كردي ووليد العطار مدير عام الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ولفيف من رؤساء ومسؤلي الأندية والإعلاميين ورجال الصحافة.