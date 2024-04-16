الجرعة اليومية الآمنة من العسل وأبرز فوائده

يعد العسل الأبيض ذات قيمة غذائية أعلى، ومن أبرز فوائد العسل الأبيض ما يلي: حماية الجسم والخلايا من التلف نتيجة الجذور الحرة، عن طريق مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد ومركبات الفينول. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان وغيرها، علاج السعال، والتهاب الحلق.

يعتبر العسل مادة غذائية مفيدة جدا، لكن من المهم عدم تجاوز الجرعة الآمنة من هذا المنتج.

أبرز فوائد تناول العسل الأبيض

أما العسل الأبيض فيحتوي على كمية أعلى من السكريات البسيطة مما يجعله سهل الهضم وسريع الامتصاص، ويتميز بقدرته على تهدئة الحلق وتخفيف السعال، وبشكل عام فإن الفوائد الصحية للعسل لا تختلف بين العسل الأبيض والأسود، ومنها الآتي: علاج القرحة الهضمية. تعزيز صحة الجهاز الهضمي والعمليات الهضمية. التخفيف من الغازات ونفخة البطن.

ما هو الفرق بين العسل الأبيض والعسل العادي؟

أكثر ما يميز العسل الأبيض هو لونه الأبيض الفاتح، حيثُ يعكسُ هذا العسل نقائه وعدم وجود الشوائب فيه. بالإضافة لأنّ العسل الأبيض له نكهة مميزة معتدلة ولطيفة، هذا ما يجعله مناسب للجميع ومتعدد الاستخدامات. أمّا بالنسبة لقوامه فله قوام سائل يمكن تدفقه بسهولة من العبوة، ما يجعله سهلاً من أجل مزجه في المشروبات.

وقد ذكرت أخصائية الغدد الصماء د. ناتاليا تاناناكينا كمية العسل التي يمكن تناولها يوميا.

وقالت إن الجرعة اليومية الآمنة من العسل للبالغين هي حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقتان يوميا، ومن المهم اختيار العسل الطبيعي دون إضافة السكر أو إضافات أخرى.

وحسب الطبيبة، فمن المهم ألا يغيب عن بالنا أن العسل والمنتجات التي تحتوي عليه يمكن أن تسبب الحساسية، كما أنه يعتبر منتجا عالي السعرات الحرارية.

وجدير بالذكر أن العسل عند تسخينه حتى 40 درجة مئوية فوق الصفر، يفقد صفاته القيمة، ويمكن أن يشكل مركبات ضارة. ويمنع استخدامه للذين يعانون من حساسية تجاه منتجات النحل، وكذلك للمرضى الذين يعانون من مرض السكري والسمنة.

وبحسب صحيفة " إزفيستيا" الروسية فإن العسل يعتبر من أكثر الأطعمة المفيدة لجهاز المناعة، وتزود ملعقتان كبيرتان فقط من العسل جسم الإنسان بجميع الفيتامينات والمعادن المهمة اللازمة لتقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي العسل على الفركتوز والجلوكوز والمالتوز والسكروز وفيتامينات В،К،С.