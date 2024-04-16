النيابة الإدارية تصدر قرار بصرف المستحقات المالية لاصحاب الأحكام المفقودة بتعليم أبوتشت

صرح المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية بشمال قنا، اليوم الثلاثاء، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيقات الخاصة في الأحكام المفقودة والبالغة 130 حكمًا، وذلك بإصدار قرار باحقية صرف كافة المستحقات المالية إلى أصحاب هذه الأحكام.

وأكد قاصد أن الإدارة التعليمية بأبوتشت لا تدخر جهدا في انهاء ً كافة الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية للمعلمين والعاملين وتسعى جاهدة لتذليل العقبات التي تؤدي إلى تأخير صرف المبالغ المالية.

معربا عن خالص شكره وتقديره الي السادة اعضاء هيئة النيابة الإدارية على جهودهم المبذولة في إصدار قرار بصرف المستحقات المالية لاصحاب الأحكام المفقودة.

كما كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الثلاثاء بمكتبه الاستاذ ايمن عبدربه مدير مكتب مدير عام الإدارة في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وذلك بمنحه شهادة تقدير لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه بتكريم عبدربه تقديرا واعتزازا بالدور البارز الذي يقوم به في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا له لمواصلة جهوده وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز .

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين.

بدوره قد المهندس عبد المنعم قاصد مدير إدارة ابو تشت التعليمية، الشكر لعبد ربه مدير عام الإدارة علي هذه اللفته الطيبة وتكريمه، مشيرا ان هذا التكريم ليس لشخصه فقط بل لجميع العاملين المخلصين في الإدارة.

وعلى صعيدا متصل، اعتمد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة للعام الدراسي 2023/2024، في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

و تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي اعتبارا من 8/5/2024 وحتى الأربعاء 22/5/2024، وامتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس 9/5/2024 وحتى الخميس 23/5/2024، وامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي من الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 12/5/2024م.

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، للتعليم العام، والرسمي لغات و المهني و الدمج، اعتبارا من السبت 18/5/2024وحتى الخميس 23/5/2024م.

و يمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من 13/5/2024 وحتى الخميس 16/5/2024، بينما يستهل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأحد 12/5/2024.