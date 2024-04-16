الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الرعب SLOTHERHOUSE في السينما المصرية.. غدًا

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

في إطار من الكوميديا والرعب التشويقي نشاهد كيف يصبح حيوان الكسلان الأليف قاتلاً متسلسلاً، وذلك في فيلم Slotherhouse الذي ينطلق بدور العرض المصرية يوم الأربعاء 17 أبريل، بواسطة Four star Films. Trailer: 

 

تدور أحداث الفيلم حول إيميلي، الطالبة الجامعية الطموحة التي ترغب بشدة في أن تصبح رئيسة بيت الطالبات الجامعيات، وتقرر أن تتبنى حيوان الكسلان كحيوان أليف لمساعدتها في كسب تعاطف زميلاتها للفوز بمنصب الرئيسة الجديدة. 

يصبح المخلوق الذي يصدر أصواتًا هادئة والذي تطلق عليه الفتيات اسم "ألفا"، كرمز وشعار مميز للبيت، ويجعل من بيت الطالبات مكاناً ترغب الفتيان أن تسكن فيه، ولكن مع مرور الوقت تبدأ عمليات الاختفاء وظهور الجثث، لتكتشف إيميلي وزميلاتها أن الوفيات تحدث بسبب ألفا. الفيلم من إخراج برادلي فاولر وبطولة ليزا أمبالافانار (من مسلسل Titans)، سيدني كريفن (من مسلسل EastEnders)، وستيفان كابيسيك (من فيلم Deadpool)، وينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 17 أبريل، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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