مهرجان مالمو للسينما العربية| قائمة أفلام الدورة 14

كشف محمد أبو وطفة المدير التنفيذى لمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الـ 14 ، التي عُرضت على شاشات عالمية لمختلف المهرجانات مثل كان وفينيسيا وبرلين وغيرها.

تقام الدورة الـ 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة بين 22 - 28 أبريل 2024 في مدينة مالمو السويدية، مع مشاركة بارزة من نجوم مصرية وتنوسية وفلسطينية.

فيلم افتتاح الدورة 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية

أما عن فيلم افتتاح المهرجان فسيكون مع “وداعا جوليا ”من تأليف وإخراج محمد كردفاني، ومن إنتاج سوداني سويدي ألماني سعودي فرنسي مصري مشترك، وبطولة كل من إيمان يوسف، سيران رياك ونزار جمعة. تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال الى التخلص من الإحساس بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها الفيلم يشارك أيضا ضمن مسابقة الأفلام الطويلة فى المهرجان.

مع مشاركة مصرية لفيلم “أنف وثلاث عيون” لأبطاله ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك وأمينة خليل، وتختتم فعالياته مع الفيلم السعودية “هجّان”

أفلام مهرجان مالمو للسينما العربية في الدورة 14

وتأتي قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية، كالآتي:





من فلسطين “باى باى طبرية” للمخرجة لينا سوالم و “الأستاذ” للمخرج فرج نابلسى.

من تونس “وراء الجبل” للمخرج محمد عطية و”بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية.

من اليمن “المرهقون” للمخرج عمرو جمال و الاردن “إن شاء الله ولد” للمخرج أمجد الرشيد.

من السعودية “مندوب الليل” للمخرج على الكلثمى.

من المغرب “كذب أبيض” للمخرجه أسماء المدير.

من العراق “ميسى بغداد” للمخرج سهيم عمر خليفة.

من سوريا “تحت سماء دمشق” إخراج هبة خالد، طلال ديركى، على وجيه.

نبذة عن مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية هو مهرجان سينمائي عربي مقره في مالمو، السويد. يُعتبر من أكثر المهرجانات السينمائية العربية نفوذاً وأكبرها في أوروبا. وهو المهرجان الوحيد الذي يمثل منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية.