محمد عبده| وعكة صحية مفاجئة وإلغاء حفل البحرين

أعلنت الشركة المنظمة لحفل فنان العرب محمد عبده عن إلغاؤه، قبل أيام من إقامته ضمن فعاليات أعياد الربيع هناك.

وجاء بيان إلغاء حفل محمد عبده كالآتي: نحیطكم علما بأنه قد تم الغاء حفل الفنانین محمد عبده و خالد الشیخ والذي كان المفترض إقامته في یوم الجمعة،

‎ ١٩ ابریل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحیة، سائلین الله عز وجل ان یمن علیه بالشفاء العاجل



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الاحتفال باليوبيل الماسي لمحمد عبده في موسم الرياض 2023

كان قد احتفل موسم الرياض في نهاية العام الماضي باليوبيل الماسي لمحمد عبده على مدار ليلتين، شهدت حضورًا كامل العدد بين أغانيه الكلاسيكية والتراثية السعودية، مع عروض استعراضية باهرة زادت من الجرعة الفنية لأغانيه.

شهد مسرح اليوبيل الماسي لمحمد عبده وجودًا مميزًا للمغنية الفرنسية الشهيرة لارا فابيان، التي قدمت أشهر أغاني الراحلة داليدا Je Suis Malade، في حين شاركها محمد عبده بأغنيته “مجموعة إنسان”.

كما شهد الحفل مشاركة عالمية لعازف التشيللو الكرواتي الشهير "هاوزر"، الذي شارك مع الفرقة الموسيقية بعزف ميدلي لأغاني محمد عبده “صوتك يناديني، الرسايل”.

كما التقى الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد عبده خلال حلقات podcast big time، التي عرضت حلقاته خلال الموسم الرمضاني الماضي، وضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة والإعلام، على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، ماجد الكداواني، إسعاد يونس، محمد حماقي، النجم العالمي ويل سميث، وغيرهم".

شهدت النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

ضم "موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة، بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

نبذة عن محمد عبده وبداياته الغنائية:

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام 1961 في سن مبكرة، وهو طالب في أحد المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي، حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.