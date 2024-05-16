عبد الله الرويشد| أحدث ظهور له في ألمانيا وتطوراته الصحية

عاد الفنان عبد الله الرويشد لجمهوره في أحدث ظهور له، بعد إصابته بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وحرص عدد من نجوم الغناء على الدعاء لها بالشفاء العاجل وعودته إلى أرض الوطن سالمًا.

ظهور جديد لعبد الله الرويشد بعد وعكته الصحية

ظهر عبد الله الرويشد برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا من ألمانيا، ليطمأن جمهروه على وضعه الصحي الحالي، عبر تغريدة على حسابه الخاص عبر موقع “إكس”، قائلًا:" أطمّن محبين الفنان الكبير عبدالله الرويشد أنه بخير وصحة وعافية وحالته الصحية في تحسن كبير بفضل رب العالمين ودعواتكم ويشكّر الجميع وكل من سأل عنه».





عبد الله الرويشد مع سالم الهندي والمخرج أحمد الدوغجبي

عبد الله الرويشد مع سالم الهندي

كانت قد أعلنت روتانا عن سفر عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية دون الكشف عن حالته الصحية، إلا أنها كانت قد نشرت سابقًا عن استقرار وضعه الصحي وانه في مرحلة علاجية طبية روتينية.

بينما كشف نجله الأكبر منع الزيارة عن والده بأمر الأطباء مما زاد من حدة القلق والتساؤلات حول طبيعة حالته الصحية، ولكنه خرج بمنشور آخر قائلًا:""واجب اطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد، اعتذر عن عدم الرد على رسائلهم واتصالاتهم نظرًا لكثرة الرسائل..".

كان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تأجيل ليلة وداعية للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر بسبب الوضع الصحي لـ عبد الله الرويشد، والتي كان من المفترض إقامتها في فبراير الماضي، جاء الإعلان كالآتي: " نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبد الله الرويشد سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا حتى إشعارًا آخر تمنياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل.