للمرة الأولى.. بيانو عمرو سليم في أوبرا الإسكندرية

للمرة الأولى يلتقي عازف البيانو الشهير عمرو سليم جمهور أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن الفعاليات الإبداعية المميزة التي تنظمها الثقافة المصرية.

موعد حفل عمرو سليم في أوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم في الثامنة مساء السبت 20 أبريل على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية ”.

وأبدى عمرو سعادته بلقائه الأول بجمهور مدينة الثغر مؤكدا انه أعد برنامجا ثريا ومفاجآت فنية متعددة الي جانب مجموعة مختارة من أعمال الموسيقي العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو.

التحق بمدرسة داخلية لرعاية المكفوفين، ساعدته على تنمية مهاراته، كما التحق بمعهد ناصر الصالح للموسيقى العربية وبجامعة القاهرة وشارك في المسابقات المتخصصة على مدار سنوات دراسته، ابن عمه الفنان هشام سليم.

بعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة. بدأ مشواره الفني سنة 1977 وظهر ممثلًا في فيلم قلب امرأة. تأثر منذ طفولته بالموسيقى، وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، وبدأ العزف على آلة الأكوريدوين ثم البيانو، حصل على جوائز عديدة وكرم في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.