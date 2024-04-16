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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| انهيار برج مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاجن بسبب حريق

انهيار مبنى البورصة
انهيار مبنى البورصة

انهار برج مبنى البورصة الدنماركي التاريخي، والذي يعود إلى القرن السابع عشر، إثر اندلاع حريق كبير في سقف مبنى البورصة.

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وطوق رجال الشرطة والإطفاء المنطقة في العاصمة كوبنهاجن وأغلقوها، كما دعت الشرطة المواطنين لتجنب التوجه إلى وسط المدينة إلا للضرورة القصوى.
وأفاد التلفزيون الدنماركي بأن سبب الحريق لا يزال مجهولا حتى الآن.
يذكر أن مبنى البورصة التاريخي يقع بجوار قصر كريستيانسبورغ، مقر البرلمان الدانمركي على جزيرة سلوتسهولمن.
من جانبها ، وصفت وزيرة الثقافة في الدانمارك "جاكوب انجل شميت" - حسبما نقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - أن صور اندلاع حريق برج مبنى البورصة التاريخي بـ "الرهيبة". 
وقالت الوزيرة الدانماركية "400 عام من التراث الثقافي الدنماركي مشتعل"، وأضافت القناة أنه تم إجلاء جميع الحاضرين من داخل المبنى، كما تم حفظ العديد من الأعمال الفنية واللوحات.
يذكر أن هذه البورصة شيدت في عهد الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و 1640 ويعتبر المبنى نموذجا رائدا عن نمط عمارة النهضة الهولندية في الدنمارك، وهو الآن مبنى تاريخي لأغراض الحفظ.

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