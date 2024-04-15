البورصة تتجاهل الاضطرابات في المنطقة وتربح 10مليار جنيه بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل جلسة تعاملات اليوم الاحد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بصورة جماعية

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 10 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.938.1 تريليون جنيه، متجاهلا تصاعد الأحداث في المنطقة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوي 28667 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.2%.