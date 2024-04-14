البورصة تستأنف تداولاتها وسط توقعات بعودة مؤشراتها للصعود

تستأنف البورصة غدا الاثنين تداولاتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وسط توقعات بعودة مؤشرات البورصة للصعود.

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد عودة ساعات التداول كاملة، ومدعومة من الشراء المكثف المتوقع للمستثمرين.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوي 30000 نقطة، بدعم المشتريات، على أن يمثل مستوى 29500 نقطة مستوى مقاومة، حال تجاوز المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه إلى مستهدفاته، كما يتوقع أن يمثل مستوى 28250 نقطة مستوى دعم.

واتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالأداء المتباين بين الارتفاعات والانخفاضات متأثرة بعمليات بيعية مكثفة قادتها مؤسسات محلية ومستثمرين أفراد، بسبب قيام بعض المؤسسات بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتوجيهها إلى أذون الخزانة والسندات.

رغم مشتريات المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، إلا أن المؤشرات لم تفلح في استكمال موجة الصعود، ولكن جاءت حركة الأسهم متباينة بين الصعود والهبوط.

كما اتسمت السيولة وقيم التداولات بالضعف نتيجة لعطلة عيد الفطر المبارك، وتقليص ساعات العمل في البورصة .

وسط هذا التباين في الأداء حققت بعض اسهم القطاعات المقيدة نشاطا في الأداء، نتيجة الاقبال عليها من جانب المستثمرين، وكذلك انتهاء موجة التصحيح التي شهدتها على مدار الفترات الماضية.