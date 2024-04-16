الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لموقعة باريس سان جيرمان

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البارسا لمباراته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

txt

مدرب باريس سان جيرمان: "مقتنع من كسر عقدة برشلونة غدًا"

txt

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

txt

عودة حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة



وفاز برشلونة على باريس سان جيرمان بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في الأسبوع الماضي.

ويطمح برشلونة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.

ويغيب جافي عن برشلونة بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة لـ سيرجي روبيرتو وأندرياس كريستنسن بسبب تعرضهم للتوقف، لحصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.
 

جاءت قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.
في الدفاع: إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو ، ماركوس ألونسو.
في الوسط: إيلكاي جوندوجان، كاسادو، مارك جويو، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري
في الهجوم: جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.
 

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس

موعد مباراة برشلونة وباريس في دوري الأبطال

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة بدوري الأبطال

عودة حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

مدرب باريس سان جيرمان: "مقتنع من كسر عقدة برشلونة غدًا"

"ليست صدفة".. تشافي يعلق على تواجد 4 مدربين من برشلونة في نصف نهائي أوروبا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على قادش
الجريدة الورقية