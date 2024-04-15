عودة حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

أعلن الجهاز الفني لباريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس إنريكي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بعد الغياب عن مباراة الذهاب في حديقة الأمراء.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3/2، فى معقل النادي الباريسي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

وقام لويس إنريكي بأختيار قائمة مكونة من: "نافاس، ودوناروما، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مواني، نونو مينديس، موكيلي، سولير، باركولا، مبابي، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، أرناو تيناس.