مدرب باريس سان جيرمان: "مقتنع من كسر عقدة برشلونة غدًا"

علق لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على مواجهة العودة أمام برشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في عقر دار النادي الباريسي "حديقة الأمراء".

تصريحات إنريكي

قال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "مقتنع من أن سنكسر العقدة ونتأهل من برشلونة، أعلم أنها ستكون لأول مرة في تاريخنا ببطولة دوري أبطال أوروبا أن نخسر ذهابًا في ملعبنا ونعود، لكن دعونا نرى ما سيحدث".

وتابع: "مواجهة الذهاب كانت بها العديد من الصراعات، كنا نستحق التعادل على الأقل، لكن في النهاية تعرضنا للهزيمة".

وعن الملعب الذي يُفضل اللعب عليه، قال: "بالطبع أفضل اللعب في كامب نو، مثل كل مشجعي برشلونة، حيث أن هذا الملعب يعيد لي الحماس والذكريات الجميلة لأنني لعبت هناك كثيرًا، كنت أرغب اللعب ضد أفضل اللاعبين في أفضل أجواء".

وبشأن استقبال جماهير برشلونة، قال: "بالتأكيد، لست قلقًا بشأن استقبال الجماهير لي، في كل مرة جئت إلى برشلونة استقبلني الجمهور بشكل رائع، سأقبل ما يفعله الجمهور مهما كان".

وأتم إنريكي تصريحاته: "بالتأكيد نحن جاهزون، وأيضًا قادرون على التأهل، وأعد جماهير باريس سان جيرمان أننا سنغيّر الوضع ونقاتل بكل ما لدينا للفوز في برشلونة والعودة ببطاقة التأهل".