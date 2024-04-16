إزالة حالتين خارج الحيز العمراني بالقليوبية

بناءاً على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأشراف خالد العرفي رئيس المركز ومدينة بشبين القناطر قامت الوحده المحلية بالجعافرة، بالتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية خارج الحيز العمراني للقرية.

حيث قامت الوحده المحلية بالجعافرة بازالة عدد اثنين حالة خارج الحيز العمراني حوض الهردشية بمساحة 160متر تقريبا بقرية السلمانية عبارة عن سور وحجرات بالطوب الابيض ومونة الاسمنت وحوض العلوه بمساحة 120 تقريبا بقرية السلمانية عبارة عن سور وحجرات بالطوب الابيض ومونة الاسمنت وتمت الازاله الكلية.

وتم تسليم الأرض فضاء لمسئول حمايه الأراضي الزراعية للمتابعة وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمعدات الوحدة ولودر الوحدة وعمال الوحدة ومسئول الزراعة ومسئول القسم الفني وسكرتير الوحدة وذلك تحت إشراف احمد قدح رئيس الوحده المحليه بالجعافره