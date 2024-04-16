رسميًا| فتح باب التقديم في مدارس المصرية اليابانية 2024

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيستمر لمدة 15 يومًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها ستفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويمكن لولي الأمر التقديم لابنه في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المحدد عبر الرابط الرسمي المخصص (من هنا).

نبذة عن المدارس المصرية اليابانية

ويبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، وتشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي).

وتدرس المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على بوابة المدارس، ويكون التقديم في لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

ويشترط التقديم في المدارس المصرية اليابانية أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصرى الجنسية، وأن يكون سن الطفل متوافق مع لمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من كل عام.

كما يشترط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا لعنوان الطالب، وقبول المتقدمين وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل.