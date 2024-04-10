قواعد قبول السن في المدارس المصرية اليابانية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد قبول السن في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن احتساب العمر للتقديم في المدارس المصرية اليابانية يكون في 1 أكتوبر 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن المدارس المصرية اليابانية لا تقدم خدمة توصيل الطالب إلى المنزل أو منح وجبات.

ويبدأ التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد سيكون منتصف هذا الشهر بعد عيد الفطر المبارك.

ويتاح التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية العاملة خلال العام الدراسي الحالي 51 مدرسة في 26 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

قواعد السن في المدارس المصرية اليابانية

يبدأ سن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.

كما يبدأ سن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.

أما سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الأول الابتدائي فهو من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

ويتراوح سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الثانى الابتدائي بين 7 سنوات و8 سنوات عدا يوم واحد.

ويبدأ سن القبول في الصف الثالث الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم: شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وصورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية