قواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأعلنت وحده المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد سيكون خلال منتصف شهر أبريل.

ونوهت وحدة المدارس المصرية اليابانية بأن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

أن يكون التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس. أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصرى الجنسية. أن يكون سن الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية متوافق مع لمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من كل عام. الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا لعنوان الطالب. قبول المتقدمين وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل. يتم التقديم إلكترونيا على بوابة المدارس. يتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023. لا تقدم المدارس المصرية اليابانية خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات. الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وصورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.



قواعد قبول السن في المدارس المصرية اليابانية

المستوى الأول لرياض الاطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.

المستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.

الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

نبذة عن المدارس المصرية اليابانية

تعود فكرة إنشاء المدارس المصرية اليابانية إلى سنة 2016، عندما تم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم» بين الحكومة المصرية واليابانية، للاستفادة من تجربة اليابان في التعليم العام والفني.

وتتبع تلك المدارس وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.

وتشمل المدارس المصرية اليابانية جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي).

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

