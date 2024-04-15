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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد النحاس: كولر أخطأ في ثلاثي خط الوسط والاستحواذ كان سلبيًا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف عماد النحاس، لاعب الأهلي السابق عن أسباب الخسارة أمام الزمالك في قمة دوري نايل.

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عماد النحاس: كولر أخطأ في ثلاثي خط الوسط والاستحواذ كان سلبيًا

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "لدي تحفظ على منطقة وسط الملعب، لأول مرة أشاهد الثلاثي أفشة وكوكا ونيدفيد داخل نفس التشكيل".

وتابع: "الأهلي لديه غيابات عديدة وتأثر بها ولكن كولر أخطأ في ثلاثي الوسط، وهناك خطأ أيضًا في التشكيل بالخط الأمامي".

وأكمل: "كولر معذور لتفكيره في أفريقيا أكثر من الدوري ولكن في مباراة اليوم كان هناك أخطاء دفاعية من لاعبي الفريق".

وأتم: "كان هناك فروقات كبيرة في منطقة وسط الملعب بين الفريقين، الأهلي استحوذ في الشوط الأول ولكنه كان سلبيًا، وفي الشوط الثاني مع أول تبديل ظهر الفريق بشكل أفضل".

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