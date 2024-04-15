حالة الطقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

ويسود حالة الطقس غدًا أجواء مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء.

الطقس غدًا في مصر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط خلال حالة الطقس غدًا، نوهت الأرصاد إلى أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 30 18

وادي النطرون 32 19

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 31 19

طنطا 30 18

دمياط 26 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 15

كاترين 25 12

الطور 29 21

طابا 31 20

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 30 18

العلمين 29 17

مطروح 28 17

السلوم 28 15

سيوة 33 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 21

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 32 15

أسيوط 32 16

سوهاج 32 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 34 19