مستويات السكر في الدم مرتبطة بالسرطان

اقترح علماء من الولايات المتحدة معلما هاما جديدا في تشخيص السرطان لدى المرضى، وخلص الباحثون إلى أنه يجب أخذ انخفاض مستويات السكر في الدم في الاعتبار، لأن ذلك قد يشير إلى ظهور مرض السرطان.



انخفاض نسبة السكر في الدم يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدماغ

توصلت دراسة أجراها علماء من مركز كولومبوس للأبحاث في ولاية أوهايو، على مدى 15 عاماً، إلى أن انخفاض نسبة السكر في الدم قد يكون مقدمة للإصابة بسرطان الدماغ وخلال هذا الوقت، تمكن الخبراء من تحليل المؤشرات الصحية لأكثر من مليون شخص.





وتقليديًا، يرتبط تطور الورم في الدماغ لسببين رئيسيين - الاستعداد الوراثي وانخفاض تركيز مضادات الأكسدة في الجسم بسبب نقص فيتامين سي، وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها أن مستويات السكر في الدم يمكن أن ترتبط أيضًا بهذه الأمراض.



ووفقا لهم، ينطبق النمط التالي على مستويات السكر في الدم: في المراحل الأولى من المرض، ينخفض مستوى السكر بشكل حاد، وفي المراحل المتقدمة من المرض، على العكس من ذلك، يمكن أن "يخرج السكر عن نطاقه" في حالته. المستويات.



في الشخص السليم، يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم أثناء الصيام من 3.2 إلى 5.5 مليمول / لتر، وهذا هو المعيار المقبول في الطب. بعد تناول الطعام، يُسمح بزيادة مستوى السكر في الدم إلى 7.8 مليمول/لتر.



لاحظ أن العمل الأخير الذي قام به متخصصون من معهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نيويورك قدم نتائج مفادها أن عقار ميبيندازول المضاد للديدان يمكن أن يكون دواء لعلاج سرطان الدماغ.

ما لا تعرفه عن مرض السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.





السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم، ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.