عنتر هلال يبدي أسفه على زمن الأغنية الجميل.. الجمهور ودع الغناء الحساس (فيديو)

كشف عنتر هلال الشاعر والموسيقي القدير، أسرار ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأعماله الغنائية التي تخطت أكثر من 450 أغنية.



وأوضح عنتر هلال خلال استضافته مع الإعلاميتين دينا رامز وأية شعيب، مقدمتا برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب ابتعاده هو عدم إقبال المواطنين والجمهور الموسيقي على شراء الأسطوانات وعدم اهتمامها بالجانب الموسيقي والغنائي الحساس خلال الفترة الماضية.



وتابع: أنا دارس فيزيا وكيميا وبتعامل مع الأغنية على أنها معادلات بيولوجية، لأنها فكرة ولازم البداية تكون صح وفي منتهى القوة، فهي حسابات ومعادلات دقيقة جدًا وليست مجرد كلام ورا بعضه.



وأردف الشاعر عنتر هلال: «مبدأي في الحياة هو إحداث الدهشة وبحسب أخلي الناس تقلدني لكن أنا مقلدش حد، وعملت أكثر من 450 أغنية، ومن ضمن الأغاني اللي سمعت من الجمهور بشكل كبير، أغنية كاتش كادر في الألولو كمنانا وأغنية بابا أوبح».

حلمي بكر بودي جارد الأغنية المصرية

وفي لقاء تلفزيوني له في رمضان، فتح الشاعر الغنائي عنتر هلال، النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو الموسيقى، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا.

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أمانع من كتابة أغاني للفنان محمد رمضان ولكن بشروطه ولن يقبل بأي تدخل أو تعديل على كتاباته معقبا: "أن محدش يملي عليا".

ونوه إلى أن مصر تعيش الآن أزهى عصور الدراما ولم تتحول إلى نحت أو تجارة والفن إذا لم يحقق مكسبا يصبح أعرجا لأن الفن يصنع للمتعة والاستثمار.

ولفت إلى أن عقد المقارنة بين تترات المسلسلات في الماضي والحاضر ظالمة لأن كل زمن له مفرداته وكواليسه المختلفة، وهناك العديد من التترات الحالية جيدة جدا والجمهور يرددها في الشارع، لافتا إلى أن زمن العندليب عبد الحليم حافظ غير الزمن الذي نحن فيه الآن.

الاعتذار لمحمد فؤاد

وعلق الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تصريحاته الهجومية على المطرب محمد فؤاد، والتي كانت نصها: "محمد فؤاد بياكل عيش وفكره محدود لأنه معاه دبلوم صنايع".

وقال إنه دار حديث جانبي بينه وبين أحد الصحفيين ليس للنشر ولكنه خان الأمانة، ومحمد فؤاد لا يخجل من شهادته وذكرها كثيرا في عدد من المقابلات التليفزيونية.

وحرص الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تقديم الاعتذار للمطرب محمد فؤاد، لافتا إلى أنهم مختلفين فكريا باستمرار رغم كتابتي لعدد كبير من أغانيه ولا أعلم سببا لهذا الاختلاف، معقبا :"كميتنا مش راكبه مع بعض".

بودي جارد الأغنية

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، كان بودي جارد الأغنية المصرية فكان حارسا على الهوية الغنائية والفنية لمصر وخاض حربا ضروسا وتصدى لكل من حاول تزييف الذوق العام.

واتهم، الفنان أحمد مكي بسرقة إحدى أغانيه واستخدامها في فيلمه "طير إنت"، قائلا: مش هسكت على حقي وبقول لأي حد سرق حقي احذر انتقام ربنا منك وربنا هيبتليك بعقاب شديد جدا ومؤلم وهشوفه بعيني".