عنتر هلال يهاجم شيرين وأنغام وآمال ماهر: حناجر فارغة لا تمتلك بصمة غنائية

فتح الشاعر الغنائي عنتر هلال، النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو الموسيقى، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا.

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أمانع من كتابة أغاني للفنان محمد رمضان ولكن بشروطه ولن يقبل بأي تدخل أو تعديل على كتاباته معقبا: "أن محدش يملي عليا".

ونوه إلى أن مصر تعيش الآن أزهى عصور الدراما ولم تتحول إلى نحت أو تجارة والفن إذا لم يحقق مكسبا يصبح أعرجا لأن الفن يصنع للمتعة والاستثمار.

ولفت إلى أن عقد المقارنة بين تترات المسلسلات في الماضي والحاضر ظالمة لأن كل زمن له مفرداته وكواليسه المختلفة، وهناك العديد من التترات الحالية جيدة جدا والجمهور يرددها في الشارع، لافتا إلى أن زمن العندليب عبد الحليم حافظ غير الزمن الذي نحن فيه الآن.

الاعتذار لمحمد فؤاد

وعلق الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تصريحاته الهجومية على المطرب محمد فؤاد، والتي كانت نصها: "محمد فؤاد بياكل عيش وفكره محدود لأنه معاه دبلوم صنايع".

وقال إنه دار حديث جانبي بينه وبين أحد الصحفيين ليس للنشر ولكنه خان الأمانة، ومحمد فؤاد لا يخجل من شهادته وذكرها كثيرا في عدد من المقابلات التليفزيونية.

وحرص الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تقديم الاعتذار للمطرب محمد فؤاد، لافتا إلى أنهم مختلفين فكريا باستمرار رغم كتابتي لعدد كبير من أغانيه ولا أعلم سببا لهذا الاختلاف، معقبا :"كميتنا مش راكبه مع بعض".

بودي جارد الأغنية

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، كان بودي جارد الأغنية المصرية فكان حارسا على الهوية الغنائية والفنية لمصر وخاض حربا ضروسا وتصدى لكل من حاول تزييف الذوق العام.

واتهم، الفنان أحمد مكي بسرقة إحدى أغانيه واستخدامها في فيلمه "طير إنت"، قائلا: مش هسكت على حقي وبقول لأي حد سرق حقي احذر انتقام ربنا منك وربنا هيبتليك بعقاب شديد جدا ومؤلم وهشوفه بعيني".