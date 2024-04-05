الشاعر عنتر هلال يترحم على حلمي بكر: كان "بودي جارد" الأغنية المصرية

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، كان بودي جارد الأغنية المصرية فكان حارسا على الهوية الغنائية والفنية لمصر وخاض حربا ضروسا وتصدى لكل من حاول تزييف الذوق العام.

واتهم عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان أحمد مكي بسرقة إحدى أغانيه واستخدامها في فيلمه "طير إنت"، قائلا: مش هسكت على حقي وبقول لأي حد سرق حقي احذر انتقام ربنا منك وربنا هيبتليك بعقاب شديد جدا ومؤلم وهشوفه بعيني".

وأردف: "أنا كنت عامل أغنية "تملي الصبح بدري" للمطربة نسرين في مسرحية للأطفال اسمها "صانع الألعاب"، وأحمد مكي خدها وغناها في فيلم طير إنت".

وتابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، تواصلت مع سكرتيرة الفنان أحمد مكي وعملتلي بلوك، ولا يوجد لدي أموال لرفع دعوى قضائية ضده وفوضت أمري لله ورفعت دعواي لله هو حسبي ووكيلي".

وتوفي حلمي بكر في أحد مستشفيات محافظة الشرقية، مساء يوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس 2024، بعد تعرُّضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز السادسة والثمانين. وصُلِّي عليه عصر يوم الأحد 22 شعبان 1445هـ الموافق 3 مارس 2024، في مسجد السلام بمدينة نصر، ودُفن في مدافن الأسرة في منطقة الوفاء والأمل (شرق القاهرة).

بنت الجيران والاعتزال

وكشف الشاعر الغنائي عنتر هلال، كواليس اعتزاله الفن بعد حفل استاد القاهرة، لافتا إلى أن الحفل ضم كوكبة من النجوم من بينهم تامر حسنى وديانا حداد ولكن الجمهور لم يتفاعل معهما وفوجئت بالفقرة الأخيرة بإعلان ظهور حسن شاكوش وعمر كمال وغنائهما أغنية بنت الجيران في ووجدت تفاعل الجمهور معهما بشكل هستيري فأدركت أن الوقت قد حان لي لإعلان اعتزالي وترك المجال لهؤلاء فاعتزلت بشياكة.

وأضاف، أن عقد المقارنة بين تترات المسلسلات في الماضي والحاضر ظالمة لأن كل زمن له مفرداته وكواليسه المختلفة، وهناك العديد من التترات الحالية جيدة جدا والجمهور يرددها في الشارع، لافتا إلى أن زمن العندليب عبد الحليم حافظ غير الزمن الذي نحن فيه الآن.

وتابع الشاعر الغنائي، عنتر هلال، مصر تعيش الآن أزهى عصور الدراما ولم تتحول إلى نحت أو تجارة والفن إذا لم يحقق مكسبا يصبح أعرجا لأن الفن يصنع للمتعة والاستثمار.