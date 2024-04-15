طريقة عمل سلطة جبن حلوم مع الباذنجان| حضريها للعشاء

سلطة جبن حلوم مشوي مع الباذنجان من الأكلات الخفيفة التي يمكنك تناولها في العشاء، فتحتوي على فيتامينات ومعادن هامة لجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة جبن حلوم مشوي مع الباذنجان

طريقة عمل سلطة جبن حلوم مشوي مع الباذنجان وصلصة الريحان

المقادير

- لتحضير صلصة الريحان :

أوراق الريحان : أوراق (أو حبق)

صنوبر : 2 ملعقة كبيرة

الثوم : فص (مقشر)

ملح : حسب الرغبة

عصير الليمون : 1 حبة

زيت الزيتون : نصف كوب

- مقادير السلطة :

جبنة الحلوم : كوب (مقطعة لشرائح)

الباذنجان : 1 حبة (مقطع لحلقات رقيقة نوعاً ما)

ريحان : 10 أوراق (مغسول ومنشف)

الطماطم الكرزية : 2 حبة (للتزيين)

الفلفل الأبيض : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اهرسي الثوم والريحان والصنوبر جيداً، بحيث تصبح بشكل معجون، ثم أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون، وقدميها مع السلطة.

سخِّني قليلاً من زيت الزيتون في مقلاة، ومن ثم اشوي شرائح الجبن الحلوم على الطرفين، وانتبهي كي لا تلتصق؛ حتى يحمر لونها قليلاً.

تبِّلي شرائح الباذنجان بالفلفل الأبيض، وقليل من الملح واشويها في المقلاة، يجب تحمريها من الطرفين مع تقليبها ببطء؛ كي تحافظي على شكلها.

قطعي الطماطم إلى شرائح، وضعي فوق كل شريحة طماطم شريحة باذنجان، ثم فوقها شريحة جبن حلوم مشوي، وكرري العملية بحيث يصبح لدينا قالب مكون من 6 طبقات من الطماطم والجبن والباذنجان.

صُفِّي أوراق الريحان في طبق التقديم بشكل زهرة، ثم ضعي طبقات الجبن والباذنجان في منتصف أوراق الريحان، واسكبي فوقها الصلصة وزيني بالطماطم الكرزية، والزيتون الأسود والصنوبر.

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً هامًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.